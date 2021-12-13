РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 дек. Шесть школ Королева вошли в 50 лучших школ Московской области, сообщил глава города Игорь Трифонов.
Лучшие школы в Московской области определялись по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы России в 2021 году.
«В топ-50 вторую строчку занимает наш лицей научно инженерного профиля. Гимназия №5 - 15 место. Лицей №19 - 20 место», - написал Трифонов в своем Instagram-аккаунте.
Гимназия №3 им. Л. П. Данилиной заняла 28 место, гимназия №9 стала 31-й, а гимназия №18 им. И. Я. Илюшина - 48-й.
Глава поздравил педагогический коллектив и пожелал дальнейших успехов.
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