РИАМО - 13 дек. После взрыва на территории монастыря в Серпухове возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, к взрыву причастен выпускник православной школы. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Уточняется число пострадавших.

Самодельное взрывное устройство сработало на территории монастыря утром в понедельник. Среди пострадавших есть дети, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жизням пострадавших детей ничего не угрожает.

Видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>