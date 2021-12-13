РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Чуть менее 7 тыс. обращений от граждан поступило в муниципальную ЕДДС подмосковного Красногорска с 6 по 13 декабря, сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации горокруга Сергей Петров.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«С 6 по 13 декабря на территории Красногорска чрезвычайных ситуаций не произошло. В дежурную службу по системе 112 поступило 6 999 обращений, что на 167 обращений меньше, чем за предыдущую неделю», – сказал Петров.

Значительная часть обращений – 3 279 – носила информационно-справочный характер.

В пожарно-спасательную службу поступило 67 обращения, в полицию – 646, в скорую медицинскую помощь – 283, в газовую службу – 63.