РИАМО - 13 дек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что у россиян, которые вакцинировались от коронавируса иностранными препаратами, появится возможность получить отечественный сертификат. Он будет действовать полгода, сообщает ТАСС.

Для того, чтобы его оформить, россиянам нужно будет пройти тест на антитела. Эта же процедура будет применяться к тем, кто переболел инфекцией, но не был выявлен по ПЦР-тесту.

Сейчас сертификат выдается тем, кто привился одной из отечественных вакцин, а также переболевшим гражданам.

Ранее Голикова сообщила, что в России 16 из 177 туристов, вернувшихся из ЮАР, заразились новым штаммом коронавируса. «Омикрон» отмечается высоким уровнем заразности.

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