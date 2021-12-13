РИАМО - 13 дек. С наступлением зимнего сезона 2021-2022 годов в Москве открылось более 150 катков с искусственным льдом. По аналогии с прошлым годом столичное правительство не стало лишать горожан одного из главных зимних развлечений, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Поначалу были сомнения, следует ли открывать их (катки – ред.) в условиях пандемии. Но в конечном счете подхватить вирус на улице сложнее, чем в помещении. А лишний заряд бодрости и хорошего настроения зимой гораздо нужнее, чем летом. Поэтому и в прошлом, и в нынешнем зимних сезонах мы не стали закрывать катки», – отметил Собянин.

Он уточнил, что самый большой каток столицы традиционно открылся на ВДНХ, его площадь составила 20,5 тыс. кв. м. Каток развернулся почти на всей территории Главной аллеи выставки, посетители могут покататься в непосредственной близости от исторических фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Другой известный столичный каток вновь открылся в Парке Горького, в 2021 году катку исполнилось 90 лет. В юбилейный сезон каток получил название «Зеркальный», что стало отсылкой к истории – именно так ледовая площадка называлась на протяжении нескольких зим до 1960-х годов. В этом году каток оформили в стиле старых парковых афиш.

Один из самых крупных катков Москвы залили в Таганском парке. В рамках фестиваля зимних новогодних традиций «Путешествие в Рождество» в столице 10 декабря открылись 18 бесплатных катков, каждый из них оформлен в разном стиле. Так, главным мотивом ледовой площадки в районе Вешняки стал неофутуризм – неоновый свет и плавность линии павильонов, а для оформления катка на фестивальной площадке в районе Теплый Стан был выбран яркий и многоцветный «купеческий стиль».

Помимо этого, 3 ледовых катка открылись в новом парке «Яуза» на севере Москвы.

По словам мэра столицы, катки работают во всех районах города и находятся в пешей доступности для жителей.

Собянин отметил, что в случае благоприятных погодных условий на протяжении всей зимы в городе будет работать более 1 тыс. хоккейных коробок во дворах и на школьных стадионах.

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