Район Ховрино, расположенный в Северном округе Москвы, имеет не лучшую репутацию: он считается одним из неблагополучных из-за местного контингента, а также овеян городскими легендами, связанными с Ховринской больницей. Однако некоторые москвичи считают, что у района есть свои плюсы. Жители столицы рассказали о преимуществах и недостатках Ховрина. Подробности — в материале РИАМО.

От купцов до императоров

Первые упоминания о ховринских землях датируются 1585 годом. Согласно одной из версий, название нынешнего района связано со старинным и знатным родом Ховриных-Головиных. Среди его возможных представителей упоминается выходец из богатейшего торгового города Сурож — купец Стефан Васильевич. Он добился успеха при великокняжеском дворе, в то время как его сын Григорий активно участвовал в жизни Московского государства.

В частности, Григорий построил за свой счет каменный храм в Симоновой монастыре, а также поучаствовал в создании каменной церкви Успения в Смоленском монастыре. Тем не менее среди общественности Григорий получил прозвище «ховра» (неопрятный, нечистоплотный человек). При своем богатстве он обзавелся под Москвой вотчиной, на месте которой выросло селение Ховрино на реке Лихоборке.

Согласно другой версии, название этих земель происходит от византийской императорской династии Комнин. Эта фамилия оказалась неблагозвучной для русской речи, поэтому ее сначала переделали в Комрин, а позднее — в Ховрин.

В дальнейшем эти земли не раз меняли владельцев. В Отечественную войну 1812 года Ховрино сильно пострадало от нашествия французов, но с годами смогло восстановиться. Ховрино связано и с именами многих деятелей русской культуры: здесь любили отдыхать известный передвижник Кирилл Лемох и один из основоположников русского символизма Валерий Брюсов.

В 1960 году Ховрино вошло в черту столицы, а позже получило статус района Москвы.

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Новостройки по соседству с «панельками»

В начале XXI века Ховрино считался одним из наиболее реконструируемых районов округа. В 1999 году здесь начали сносить 65 пятиэтажных домов, на месте которых вырастали многоэтажки.

Сейчас же по району разбросаны новостройки с модными студиями, соседствующие с советскими домами. Недвижимость здесь в основном принадлежит старожилам и молодым семьям, есть съемщики. Однокомнатную квартиру вполне можно арендовать за 35 тысяч рублей. Но в Ховрино появляются и престижные комплексы: например, Discovery со стильным дизайном в орехово-бежевых тонах.

«Некоторые детские площадки и дворы в ужасном состоянии, качели и лавки разбиты, да и чистотой могут похвастаться не все улицы. Кроме того, вечером можно встретить и пьяных людей, связываться с которыми не стоит», — жалуется местный житель Максим.

Долгое время местом, вызывающим беспокойство у местных жителей, была известная на всю Москву Ховринская больница. Ее строительство началось еще в 1980 году, многие годы она оставалась недостроенной и постепенно разрушалась. За это время здесь успело произойти множество неприятных инцидентов: внутри собирались бомжи, пропадали люди, ходили слухи даже о смертях. Снесли здание лишь в 2018 году.

«После сноса у нас осталось множество городских легенд. Кто-то верил, что в больнице собирались сатанисты, а некоторые и вовсе считают, что на снесенной территории обитают духи. Иногда и правда жуть пробирает», — делится москвичка Галина.

Проблемы с парковкой и новое метро

Насчет транспорта у жителей Ховрина отзывы смешанные. Некоторые отмечают неплохо организованную систему, другие жалуются на то, что добираться до некоторых точек Москвы приходится очень долго.

Здесь курсируют автобусные маршруты, располагается международный автовокзал «Северные ворота», с которого ежедневно отправляется порядка 90 рейсов в 26 городов.

«Лично меня общественный транспорт устраивает, думаю, что его система не худшая среди московских районов. С личным авто дело обстоит чуть хуже из-за парковок, которых, как по мне, не всегда хватает, еще бывают пробки», — рассказывает местная жительница Галина.

До 2017 года «Речной вокзал» был здесь ближайшей станцией метро, и она находилась примерно в километре от западной границы района. Но 31 декабря 2017 года здесь открыли станцию «Ховрино», рассчитанную на 135 тысяч человек в сутки, а позднее — «Беломорскую» на действующем перегоне между ними.

«Метро я пользуюсь редко, но открытие своей станции очень облегчило жизнь. Красоты в ней особой нет, и памятником архитектуры она вряд ли станет, зато удобно!», — пишет москвичка на одном из форумов, посвященных району.

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Инфраструктура и досуг

Для старого «спальника» инфраструктура в Ховрино организована неплохо, считают жители района.

Здесь расположено около семи школ, в числе которых есть музыкальные, а также православная классическая гимназия во имя иконы Божией Матери «Знамение». Также здесь функционирует 16 дошкольных учреждений. Есть тут и дворец спорта «Динамо», конноспортивная база ЦСКА, ледовый дворец «Умка».

Также на территории района расположено четыре поликлиники.

«Мне кажется, что у нас маловато врачей, особенно хороших специалистов узкого профиля. Я понимаю, что поликлиники — это городские учреждения, а не дорогие санатории, но иногда я предпочитаю обращаться в профильные медцентры», — рассуждает Галина.

Что до магазинов, то здесь разбросано множество «магазинов у дома», мини-паркетов и сетевых точек. Также на шоппинг можно отправиться, например, в торговый центр «Ховрино», но некоторые предпочитают выбираться ближе к центру.

С досугом похожая история, но и в Ховрине есть куда податься. Москвичи здесь любят гулять на свежем воздухе. Кроме того, в границах района находится кинотеатр «Киногалактика», где показывают свежие фильмы.

«Рестораны и кафе здесь тоже есть. Например, те же пиццерии. Раньше мне нравилось отдыхать в пабе «Йоркшир»: он выглядит как те самые локальные бары из сериалов, куда можно прийти после работы с друзьями и обсудить последние новости», — рассказывает Максим.

Парки и старинная усадьба

Местные парки — то, что хвалят практически все, кто заглядывает в Ховрино.

Например, здесь расположен Химкинский лесопарк, где протекает участок реки Воробьевки. Здесь растет множество растений, в том числе папоротники, бересклет и лиственница, проживает около 45 видов животных.

Для отдыха в лесопарке проложили прогулочные дорожки, обустроили две детские площадки и установили беседки для пикников. Также тут сохранился окоп линии обороны Москвы в ходе Великой Отечественной войны, созданный в декабре 1941 года. Стоит заглянуть и в народный парк «Ховрино», облагороженный цветниками.

Но самым ярким, пожалуй, является Грачевский парк, который является частью главной достопримечательности района — усадьбы Грачевка. Ее история связана с родом Ховриных-Головиных. В 1895 году усадьбу купила семья Грачевых. Митрофан Грачев бывал в Монте-Карло и вдохновился архитектурой местного игорного дома — так на территории Ховрина появилась необычная усадьба.

В 2017 году парк полностью обновили, а его территорию разделили на две части — для активного и спокойного отдыха. Здесь расположили детскую площадку, место для игры в мини-футбол и баскетбол, а также воркаут-зону. А еще в Грачевском парке находится старейший дуб Москвы.

Полюбоваться в Ховрине можно и на православный храм иконы Божией Матери «Знамение», отстроенный в русском стиле.