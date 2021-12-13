РИАМО - 13 дек. Молодой человек, который устроил взрыв на территории монастыря в Серпухове, мог быть жертвой буллинга, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным МВД, устроивший взрыв был выпускником православной гимназии, находящейся на территории монастыря. Молодой человек мог быть жертвой буллинга, он также ненавидел преподавателей.

Сейчас эту информацию проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Утром в понедельник на территории монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Пострадали несколько человек, среди них есть дети.

Ранее ТАСС сообщал, что устроивший взрыв скончался из-за потери крови.