РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 дек. В Балашихе толщина льда на реке Пехорке в понедельник утром составила 5 см, замер сотрудниками пожарно-спасательной части №201 Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» проводился в рамках акции «Тонкий лед», сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается месячник безопасности «Тонкий лед», проводимый спасательными формированиями ГКУ МО «Мособлпожспас». Он направлен на пропаганду безопасного пребывания жителей на льду водных акваторий.

Особую опасность вызывают водные объекты округа, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 см.

Спасатели призывают жителей Балашихи не выходить на лед и помнить, что всего пары минут достаточно, чтобы получить необратимые последствия для здоровья. Пренебрежение и игнорирование правил безопасности на водоемах в период ледостава становится причиной гибели.