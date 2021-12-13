РИАМО - 13 дек. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили у 16 из 177 россиян, побывавших в Южно-Африканской Республике, сообщает Федеральное агентство новостей.

Все заразившиеся в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

Голикова отметила, что показатель в 10% можно считать высоким, это говорит о высокой контагиозности и возможности быстрого распространения новой мутации.

Штамм «омикрон» был обнаружен в конце ноября в Южной Африке и за несколько дней распространился по всему миру. Сейчас в РФ всех возвращающихся из ЮАР и ближайших к республике государств в обязательном порядке проверяют с помощью экспресс-тестирования и помещают в обсерваторы.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>