РИАМО - 13 дек. Молодой человек, который устроил взрыв на территории женского монастыря в Серпухове, умер от потери крови, сообщает ТАСС.

Утром в понедельник на территории Введенского Владычного женского монастыря произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали 8 человек.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщала, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что всем пострадавшим детям помогают врачи. По факту ЧП проведут подробное расследование.