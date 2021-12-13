РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 дек. В Щелковском драматическом театре 18 декабря пройдет детский спектакль «Ночь чудес», сообщается на сайте ТКЦ «Щелковский театр».

Спектакль поставлен по мотивам сказки «Щелкунчик». Начало сеансов в 12:00 и 16:00.

Билеты можно заказать по телефонам: 8(926)146-25-06, 8(496)250-11-15. Узнать всю подробную информацию можно на сайте: https://tkcentre.ru/.

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