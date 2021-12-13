РИАМО - 13 дек. В Серпуховской женский монастырь прибыли следователи и криминалисты. Им предстоит установить причины, по которым 18-летний молодой человек привел в действие самодельное взрывное устройство на ступенях православной гимназии, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователи и криминалисты регионального следственного управления в настоящее время обследуют место происшествия. За расследованием и работой полиции следит прокуратура Подмосковья. С этой целью на территорию монастыря прибыли прокурор Подмосковья Сергей Забатурин и исполняющий обязанности серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

В результате действий нападавшего пострадали 8 человек, среди них 7 детей. Педагогов и учеников гимназии эвакуировали после взрыва.

Предполагается, что нападение совершил 18-летний бывший воспитанник этой православной гимназии. Взрывное устройство он, вероятно, принес с собой.

Видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>