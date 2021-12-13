РИАМО - 13 дек. Детям, которые пострадали в результате взрыва на территории монастыря в Серпухове, помогают врачи. По факту ЧП будет проведено подробное расследование, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Утром в понедельник у православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем в Серпухове произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали 8 человек, среди них 7 детей.

«Все службы отреагировали вовремя, пострадавшим детям помогают врачи, их жизням ничего не угрожает. На месте сейчас прокурор области (Сергей Забатурин – ред.), будет проведено подробное расследование», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья поручил взять расследование ЧП на особый контроль.

По данным МВД, взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. В результате взрыва также была повреждена дверь гимназии.

На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.