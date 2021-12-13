РИАМО - 13 дек. Взрыв в православной гимназии у Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове утром в понедельник устроил 18-летний выпускник этой гимназии. После ЧП педагоги и учащиеся были эвакуированы, сообщается на сайте «МВД медиа».

По предварительным данным, пострадали выпускник и 15-летний подросток. Полицейские эвакуировали педагогов и учеников, вызвали скорую помощь.

Информация о других пострадавших уточняется.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что всего пострадали 8 человек, из них 7 детей.

Видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>