РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Пешеход пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на Ленинградской улице Подольска 12 декабря поздно вечером, сообщили в правоохранительных органах.

Информация о ДТП на автобусной остановке «Ленинградская» появилась в соцсети «ВКонтакте» тем же вечером. В комментариях очевидцы сообщали, что произошла авария, в результате которой автомобиль сбил пешехода на остановке и протаранил припаркованные машины. Один из очевидцев добавил, что виновник скрылся с места ДТП.

«Никто не скрывался. В результате ДТП пострадал пешеход. Он получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - сообщили в правоохранительных органах.