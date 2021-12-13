РИАМО - 13 дек. Подмосковная прокуратура опубликовала видео с территории Серпуховского женского монастыря, где 18-летний молодой человек привел в действие самодельное взрывное устройство, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В ролике видно, что на место происшествия прибыли оперативные службы. На площадке перед зданием, на ступенях которого произошел взрыв, стоят машина скорой помощи и сотрудники полиции.

В результате ЧП пострадали 8 человек, среди них 7 детей.

Ранее на место выехали для координации работы прокурор Подмосковья Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

Взрыв мог устроить бывший учащийся гимназии на территории монастыря.