РИАМО - 13 дек. Бывший воспитанник гимназии, расположенной в монастыре в Серпухове, мог устроить взрыв на территории монастыря, сообщает ТАСС.

Утром в понедельник в Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Пострадали 8 человек, из них 7 детей.

Устройство с собой мог принести мужчина. В результате взрыва была повреждена дверь гимназии.

Ранее в Telegram-канале SHOT было опубликовано видео с места ЧП в монастыре. В ролике видна кровь на ступеньках здания, на месте работают правоохранительные органы.

Видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>