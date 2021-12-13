РИАМО - 13 дек. Представительница Индии 21-летняя Харнааз Сандху стала обладательницей титула «Мисс Вселенная-2021», второе и третье места заняли модели из ЮАР и Парагвая, сообщает Федеральное агентство новостей.

Участие в конкурсе «Мисс Вселенная-2021» приняли девушки из 80 стран. В программу состязаний вошли показы национальных костюмов, вечерних платьев и купальников, а также интеллектуальные конкурсы.

Финал 70-го конкурса состоялся в израильском городе Эйлат. Сандху получила корону победительницы из рук «Мисс Вселенной-2020» – мексиканки Андреа Меза.

Новая «Мисс Вселенная» – индийская актриса и модель, активный сторонник расширения прав женщин. Согласно условиям конкурса, после победы девушка должна будет переехать в Нью-Йорк и участвовать в благотворительных мероприятиях по всему миру в течение года.