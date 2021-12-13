РИАМО - 13 дек. В Сети появилось видео с территории Серпуховского монастыря, где было приведено в действие самодельное взрывное устройство. Ролик опубликован в Telegram-канале Shot.

На видеозаписи видна кровь на ступеньках одного из зданий монастыря. Рядом стоят представители оперативных служб, правоохранители.

В результате срабатывания взрывного устройства пострадали 8 человек, из них 7 детей.

На место ЧП выехали прокурор Подмосковья Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин. Они будут координировать работу правоохранительных органов.

Число пострадавших при взрыве в Серпуховском монастыре выросло до 8>>