РИАМО - 13 дек. С начала 2021 года на территории городского округа Лобня заменили 18 лифтов в жилых домах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева программу по замене и ремонту лифтового оборудования со сроком эксплуатации от 20 до 25 лет скорректировали.

В Московской области набран высокий темп выполнения работ по замене лифтового оборудования в рамках реализации программы капитального ремонта. На сегодняшний день весь лифтовой парк, отработавший свой нормативный срок в 25 лет, заменен. С 2020 года программа по замене лифтов идет в плановом режиме.

«Согласно поручению губернатора органы местного самоуправления провели оценку состояния своего лифтового хозяйства. Выявлено более 2 тыс. лифтов со сроком службы 20-25 лет. К уже сформированному и ранее утвержденному плану на 2021 год по замене 357 единиц лифтов в 119 домах, добавится 169 лифтов в 8 муниципалитетах», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Муниципалитеты региона уже направили соответствующие заявки в ЕИАС ЖКХ на включение лифтов в краткосрочный план капитального ремонта на 2021 год. Новые договоры будут заключены в IV квартале текущего года. Замена лифтов не носит сезонный характер, соответственно работы будут проводиться максимально комфортно для жителей. Реализация работ по замене лифтового оборудования стартует в начале 2022 года.

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