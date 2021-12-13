РИАМО - 13 дек. На территории Серпуховского женского монастыря, расположенного по улице Октябрьской, сработало самодельное взрывное устройство. На место ЧП выехал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин, сообщает прокуратура Московской области.

Вместе с ним к месту происшествия отправился исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин. Они будут координировать работу правоохранителей.

Известно, что взрыв был устроен мужчиной. В результате пострадали 2 человека, в том числе 15-летний подросток.

Дополнительная информация о произошедшем уточняется.

Видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>