РИАМО - 13 дек. На территории Серпуховского женского монастыря, расположенного по улице Октябрьской, сработало самодельное взрывное устройство. На место ЧП выехал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин, сообщает прокуратура Московской области.
Вместе с ним к месту происшествия отправился исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин. Они будут координировать работу правоохранителей.
Известно, что взрыв был устроен мужчиной. В результате пострадали 2 человека, в том числе 15-летний подросток.
Дополнительная информация о произошедшем уточняется.
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