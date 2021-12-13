РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 дек. Жители Королева могут высказать свои предложения по обновлению сайта администрации округа, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Королеве стартовала работа по обновлению официального сайта администрации. Эту работу администрация города будет проводить совместно со Студией Артемия Лебедева.

Все желающие могут принять участие в разработке проекта сайта и высказать свои предложения по его обновлению. Для этого нужно ответить на несколько вопросов анкеты по ссылке.

В понедельник в 14:00 пройдет онлайн-обсуждение проекта, к которому смогут подключиться все желающие и внести свои предложения по обновлению сайта. Ссылка на обсуждение будет опубликована перед мероприятием.