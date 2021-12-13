РИАМО - 13 дек. С 16 по 19 декабря на выставке «Экспо-2020» в Дубае пройдет Неделя московского анимационного кино Moscow Animation Film Festival (MAFF), сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Данное мероприятие будет частью масштабной программы, которую подготовило московское правительство в рамках продвижения заявки столицы на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году.

«Столичные анимационные проекты уже зарекомендовали себя за рубежом. Их закупают в странах Европы, Азии, Латинской Америки. На фестивале московские студии представят мультсериалы и полнометражные ленты. Показы пройдут под открытым небом и будут бесплатными для всех желающих», - уточнила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Площадку, на которой проведут показы, оформит известный столичный художник Захар Евсеев. Он будет использовать мотивы русской зимы, Нового года, а также узнаваемых зданий мегаполиса. Евсеев презентует свое авторское оформление на открытии Недели анимации, запланированном на 16 декабря. Кроме того, художник проведет мастер-классы по граффити для детей.

В программе фестиваля заявлены полнометражные фильмы «Снежная королева: Зазеркалье» студии Wizart, «Фиксики против кработов» группы компаний «Рики» и студии «Аэроплан», а еще сборники коротких мультфильмов от школы-студии «Шар» и студии «Пчела».

Также в рамках программы посетители смогут посмотреть работу «Белка и стрелка 3. Карибская тайна» компании «КиноАтис», «Барбоскины на даче» кинокомпании СТВ и сборники киностудии «Союзмультфильм». Часть данных студий в 2021 году стали первыми участниками новой грантовой программы города для индустрии.

«Зрителями фестиваля станут сотни посетителей «Экспо-2020» из разных уголков мира. Они смогут не только познакомиться с героями отечественной анимации, но и научатся создавать их при помощи профессионалов индустрии», - добавил глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, гости выставки смогут встретиться с режиссерами и сценаристами представленных на мероприятии работ. А еще в рамках фестиваля проведут конкурсы и мастер-классы по созданию анимационных фильмов для детей, родителей и всех желающих.

Данное мероприятие поможет расширить деловое и культурное присутствие столичных компаний креативного сектора в ОАЭ, а также оно направлено на популяризацию контента анимационных студий Москвы на Ближнем Востоке.