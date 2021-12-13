РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Полицейские Подольска задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте более 3 кг наркотиков, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило сообщение о том, что мужчина, находясь в комнате общежития, расположенного на улице Кирова, нанес телесные повреждения девушке и угрожает ей убийством. Прибывшие по указанному адресу сотрудники ППС задержали злоумышленника – 26-летнего местного жителя. При личном досмотре задержанного полицейскими обнаружены и изъяты 2 свертка с порошкообразным и растительным веществами.

Кроме того, на месте происшествия была изъята коробка, внутри которой находилось 10 свертков с порошком, 3 зип-пакета с веществом зеленого цвета, 8 брикетов спрессованного вещества и 148 таблеток.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, согласно проведенному исследованию установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами: марихуаной, общей массой более 2 кг, гашишем, общей массой более 700 г, амфетамином, общей массой около 300 г и 148 таблетками МДМА. Всего из незаконного оборота изъято свыше 3 кг наркотиков.

Следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело. Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по факту неправомерных действий в отношении потерпевшей на правонарушителя составлен административный протокол.

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