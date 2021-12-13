РИАМО - 13 дек. На территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Пострадали 2 человека, сообщает ТАСС.
«Сегодня около 08:00 в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство», - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.
Известно, что среди пострадавших есть 15-летний подросток.
В результате была повреждена дверь православной гимназии, находящейся в монастыре.
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