РИАМО - 13 дек. На территории Московской области за сутки случилось 65 техногенных пожаров. Возгорания произошли в разных округах региона, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Из огня сотрудниками подмосковных пожарных подразделений было спасено 8 человек.

Всего за сутки на пожары в Московской области выезжал 571 спасатель. К тушению привлекалось 163 единицы техники.

В течение минувших суток в Подмосковье горели несколько садовых домов, в том числе в Кашире и Клину, хозпостройки, частные жилые дома. В Красногорске возгорание произошло в квартире, спасателям удалось потушить огонь. В Люберцах сгорел автомобиль.