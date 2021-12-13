РИАМО - 13 дек. В очистных сооружениях, расположенных на улице Косякова в Рошале, 12 декабря был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Сообщение о находке поступило от оперативного дежурного в 15:00, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Боеприпас не представляет угрозы для местного населения. Возле объекта выставили охрану, ситуация контролируется сотрудниками МВД.

Изъять и уничтожить снаряд планируется 14 декабря. За ликвидацию боеприпаса отвечает министерство обороны.

Ранее снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на территории деревни Малое Телешово Дмитровского округа.

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