РИАМО - 13 дек. На территории Московской области и столицы минувшей ночью на деревьях и проводах образовалась изморозь, она продержится еще в течение 2-3 дней, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Как правило, изморозь у нас образуется после того, как несколько дней стоят сильные морозы и деревья остывают, а потом приходит теплый и влажный воздух, что способствует образованию таких иголочек на деревьях и проводах», - пояснила Позднякова.

Синоптик добавила, что изморозь продержится еще 2-3 дня. К концу недели в столице и Подмосковье ожидается потепление, столбики термометров поднимутся выше 0 градусов.

По словам Поздняковой, образования изморози в этом году больше не будет, потому что температура воздуха на данный момент составляет около минус 1 градуса и вскоре деревья прогреются до этого же значения. ​

Снежная и теплая погода ожидается на предстоящей неделе в Московском регионе>>