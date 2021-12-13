РИАМО - 13 дек. На территории Московской области и столицы минувшей ночью на деревьях и проводах образовалась изморозь, она продержится еще в течение 2-3 дней, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик добавила, что изморозь продержится еще 2-3 дня. К концу недели в столице и Подмосковье ожидается потепление, столбики термометров поднимутся выше 0 градусов.
По словам Поздняковой, образования изморози в этом году больше не будет, потому что температура воздуха на данный момент составляет около минус 1 градуса и вскоре деревья прогреются до этого же значения.
Снежная и теплая погода ожидается на предстоящей неделе в Московском регионе>>
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