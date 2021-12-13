РИАМО - 13 дек. Снежный покров в столице в понедельник может прирасти на 2-4 см. Городские службы непрерывно мониторят ситуацию на московских улицах, специалисты готовы оперативно устранить последствия снегопада, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По мере выпадения осадков дороги, тротуары, тропинки и дворы прометут и обработают противогололедными средствами. Для москвичей обеспечат комфортную и безопасную обстановку.

Наибольшее внимание уделят социально значимым местам и транспортным объектам. Оперативно будут расчищаться подходы к остановкам городского транспорта, станциям метро и МЦК, школам, детским садам, поликлиникам, а также пешеходные зоны.

В понедельник в Москве ожидается потепление до минус 3 - минус 1 градуса. Сильные морозы отступили.

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