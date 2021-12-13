РИАМО - 13 дек. 17 декабря в 19:00 в магазине «Читай-город» в столице пройдет встреча с редакциями издательства Popcorn Books и вебзина Autovirus, посвященная конкурсу текстов для сборника, который выйдет в 2022 году, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Popcorn Books и Autovirus запустили опен-колл для всех, кто пишет тексты. По итогам конкурса в Popcorn Books выйдет сборник автофикшн-рассказов (выход запланирован на следующий год).

В начале встречи редакция Autovirus проведет интерактивную мини-лекцию о том, что такое жанр автофикшн, а затем вместе с редакторами Popcorn Books Татой Анастасян и Яной Маркович расскажут о конкурсе, его теме и о том, какие тексты они ждут. Завершится встреча ответами на вопросы читателей и потенциальных авторов сборника.

Во встрече будут принимать участие от редакции Autovirus: Варвара Кудлай, Настя Ковальчук, Даша Щемелинина, Георгий Лисеев, от Popcorn Books: Тата Анастасян, Яна Маркович.

Мероприятие пройдет по адресу: ст. м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город».

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