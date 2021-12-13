РИАМО - 13 дек. Известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко представит свою новую книгу «Три дня Индиго» в магазине «Читай-город» в Москве 14 декабря, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Новый роман продолжит трилогию «Измененные», начатую книгой «Семь дней до Мегиддо». Действие романа разворачивается в мире, в котором на Землю явились могущественные пришельцы. Инопланетяне предотвратили третью мировую войну, взорвали Луну и запретили интернет. Лучше всего к новым порядкам приспособились серчеры – люди, собирающие появившиеся по всей планете разноцветные кристаллы. Каждый такой кристалл можно обменять у Продавцов, представителей еще одной инопланетной расы. Чем реже и ценнее кристалл, тем больше можно за него получить.

Максим Воронцов – один из таких серчеров. В первой книге он вляпался в неприятности, неосмотрительно пообещав помочь своей давней знакомой Дарине, ставшей одной из таинственных Измененных. Пережив множество испытаний, Макс выполнил обещание и защитил гнездо Измененных. Но теперь к нему за помощью обращаются могущественные Продавцы. В награду Продавцы обещают выполнить самое заветное желание парня, но награду еще заслужить надо. Путь к цели будет долог и опасен, и он уведет Макса далеко от Москвы.

Вход на встречу с писателем свободный. Возрастные ограничения: 16+. Количество мест ограничено. Необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.

Начало мероприятия в 19:00. Встреча пройдет по адресу: ст. м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город».

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