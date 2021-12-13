РИАМО - 13 дек. В столице подвели итоги конкурса «Москва – добрый город». Победу в нем одержали 102 социально-ориентированные некоммерческие организации. Лидеры направления рассказали о своей работе и о том, куда пойдут гранты, сообщается на сайте мэра Москвы.

Как ранее сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чтобы усовершенствовать процедуру конкурса, была проведена большая работа: увеличена минимальная сумма гранта в два раза — с 500 тыс. до 1 млн рублей, а также запущена круглосуточная горячая линия.

Самый большой грант – почти 11 млн рублей – в этом году получил благотворительный фонд помощи хосписам «Вера». Эти средства пойдут на реализацию проекта «Комплексное обеспечение профессиональной немедицинской помощи как условие высокого качества жизни пациента в хосписе».

«Мы делаем все, что поможет человеку чувствовать себя комфортно и жить так же, как раньше: гулять, дышать свежим воздухом, общаться, участвовать в культурной жизни», - рассказала руководитель фонда Галина Магомедова.

Центр лечебной педагогики получил 4,1 млн рублей на проект «Путь к знаниям для особого ребенка. Подготовка к школе детей с расстройствами аутистического спектра».

Сотрудники и волонтеры центра работают с ребятами, у которых есть особенности развития, им помогают адаптироваться в социуме. В рамках проекта планируется научить детей основным вещам: спокойно сидеть на уроке, выходить к доске, отвечать, выполнять задания, быть нацеленными на результат, общаться со сверстниками.

Еще один победитель конкурса - центр социокультурной анимации «Одухотворение». Его специалисты помогают людям с ограниченными возможностями здоровья. Грант почти в 6 млн рублей организация планирует потрать на проект «Быть самостоятельным». Его участников – людей с инвалидностью – научат жить независимо от других: самостоятельно справляться с бытом, работать, ориентироваться в городе.

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