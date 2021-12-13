РИАМО - 13 дек. В центрах госуслуг «Мои документы» в столице теперь можно подать заявление на торжественное заключение брака во дворцах бракосочетания или на выездных площадках. Уже открыта запись на 2022 год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году мы активно расширяем перечень услуг ЗАГС, доступных в офисах «Мои документы», и сейчас вновь радуем горожан нововведениями. Теперь в любом центре госуслуг Москвы можно подать заявление о регистрации заключения брака в торжественной обстановке и забронировать дату и время в одном из 19 отделов ЗАГС, в том числе во дворцах бракосочетания, а также на выездных площадках», — рассказала замдиректора по развитию государственных услуг офисов «Мои документы» города Москвы Татьяна Прецкова.

В пилотной версии проекта можно было выбрать время и дату в одном из 6 отделов ЗАГС.

Подать заявление могут совершеннолетние граждане России, а не достигшие совершеннолетия жители Москвы для заключения брака должны получить разрешение от органов местного самоуправления. Обращение принимается в любом офисе «Мои документы» независимо от места прописки.

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