РИАМО - 13 дек. В центрах госуслуг «Мои документы» в столице теперь можно подать заявление на торжественное заключение брака во дворцах бракосочетания или на выездных площадках. Уже открыта запись на 2022 год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В пилотной версии проекта можно было выбрать время и дату в одном из 6 отделов ЗАГС.
Подать заявление могут совершеннолетние граждане России, а не достигшие совершеннолетия жители Москвы для заключения брака должны получить разрешение от органов местного самоуправления. Обращение принимается в любом офисе «Мои документы» независимо от места прописки.
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