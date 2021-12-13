РИАМО - 13 дек. Американские ученые проверили показатели более 2 тыс. пациентов и выяснили, что известное в наркологии уже 60 лет лекарство помогает против Covid-19. Препарат дисульфирам способствовал снижению числа случаев заражения вирусом на 34%, пишет газета «Известия».

Заболевшим, принимавшим препарат, лекарство помогло избежать летального исхода. Принцип воздействия дисульфирама на вирус пока неизвестен.

Летом прошлого года на этот препарат обратили внимание ученые из НИУ ВШЭ и института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН. Они установили и обосновали его эффективность против коронавируса с помощью молекулярного моделирования.

«Наши предварительные исследования показали эффективность взаимодействия вещество–белок среднюю, примерно на уровне существующих ингибиторов Covid-19», - заявил заведующий базовой кафедрой органической химии ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН в НИУ ВШЭ Игорь Свитанько.

Он добавил, что у препарата есть серьезные побочные эффекты. Исследование продолжается.

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