РИАМО - 13 дек. Американские ученые проверили показатели более 2 тыс. пациентов и выяснили, что известное в наркологии уже 60 лет лекарство помогает против Covid-19. Препарат дисульфирам способствовал снижению числа случаев заражения вирусом на 34%, пишет газета «Известия».
Заболевшим, принимавшим препарат, лекарство помогло избежать летального исхода. Принцип воздействия дисульфирама на вирус пока неизвестен.
Летом прошлого года на этот препарат обратили внимание ученые из НИУ ВШЭ и института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН. Они установили и обосновали его эффективность против коронавируса с помощью молекулярного моделирования.
Он добавил, что у препарата есть серьезные побочные эффекты. Исследование продолжается.
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