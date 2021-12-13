РИАМО - 13 дек. Известный санкт-петербургский писатель и сценарист Александр Цыпкин представит свои книги «БеспринцЫпное матерное, или Трагическое недоразумение», «Девочка, которая всегда смеялась последней» и «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцыпные истории». Презентация пройдет в магазине «Читай-город» 15 декабря, сообщает пресс-служба «Читай-города».

Романы Цыпкина неоднократно возглавляли топы книжных магазинов. В 2020 году по мотивам сборника «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» сняли комедийный телесериал.

Цыпкин является вдохновителем и создателем суперпопулярного театрального проекта «БеспринцЫпные чтения», в рамках которого известные актеры читают со сцены произведения писателя и его друзей. В их числе – Сергей Бурунов, Максим Виторган, Михаил Горевой, Виктория Исакова, Ольга Литвинова, Максим Матвеев, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Петр Семак, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Виктория Толстоганова, Павел Табаков, Полина Толстун, Николай Фоменко, Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Дмитрий Чеботарев, Сергей Шнуров, Катерина Шпица и многие другие.

Вход на мероприятие свободный. Возрастные ограничения: 18+

Количество мест ограничено. При себе посетителям необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.

Начало в 16:00 по адресу: ст. м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город».

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