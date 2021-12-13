РИАМО - 13 дек. Инвестиции в основной капитал Москвы за январь-сентябрь текущего года составили более 2,5 триллионов рублей, что почти на 22% выше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным Росстата, инвестиции в основной капитал Москвы за три квартала 2021 года составили 2,51 триллиона рублей, что на 21,9% превышает объем инвестиций за аналогичный период прошлого года. Это значительно выше общероссийского показателя: рост по стране составил 7,6%. На долю столицы сегодня приходится 18,6% общероссийского объема инвестиций в основной капитал», — сообщил заместитель мэра.

Он также отметил, что в целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал Москвы увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза. По статистике, больше всего средств столичные компании вкладывают в машины и оборудование. Так, по итогам девяти месяцев 2021 года на них пришлось 41,3% общего объема инвестиций. Доля вложений в строительство зданий, сооружений и благоустройство земель составила 30,4%, на строительство жилых зданий и помещений пришлось 13,3 процента, на создание объектов интеллектуальной собственности – 12,6 процента.

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