РИАМО - 13 дек. МЧС объявило экстренное предупреждение из-за тумана в Подмосковье до 9 часов утра 13 декабря, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Местами в регионе из-за тумана видимость может ухудшиться до 100-500 м. Кроме того, могут образоваться гололед и гололедица.

Тем, кто страдает от сердечно-сосудистых и астматических заболеваний, не стоит выходить на улицу во время тумана. Пешеходам нужно быть очень внимательными при переходе дорог. Автомобилистам следует снизить скорость движения, включить противотуманные фары, не совершать лишних опережений, обгонов, перестроений.

При гололеде следует надевать нескользящую обувь и передвигаться осторожно, наступая на всю подошву. При потере равновесия нужно присесть, чтобы снизить высоту падения.

При гололедице неопытным автомобилистам не следует садиться за руль. Нужно быть особенно внимательными при пересечении перекрестков и пешеходных переходов.

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