РИАМО - 13 дек. Вечером в понедельник на столичных дорогах ожидаются 8-балльные пробки. В утренние часы ситуация на дорогах оценивается в 4 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Затруднения движения отмечаются на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов.

Свободно автомобили движутся по Волоколамскому и Ленинградскому шоссе, а также Ленинскому проспекту.

Одной из причин вечерних пробок могут стать дорожные работы. Их сейчас проводят на 31-м, 90-м и 85-м км Московской кольцевой автодороги, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе, проспекте Мира, Третьем транспортном кольце и Волгоградском проспекте.

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