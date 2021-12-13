РИАМО - 13 дек. 18 декабря в 15:00 состоится атмосферная встреча с авторами издательства «Росмэн» – Татьяной Мастрюковой, Екатериной Соболь и Леной Обуховой. Это будет новогодняя книжная вечеринка в магазине «Читай-город» в столичном ТЦ «Европейский», сообщает пресс-служба «Читай-города».

Участники встречи получат подарки. На встрече также можно будет задать вопросы авторам.

На встрече пройдет презентация долгожданной книги Соболь «Танамор. Призрачный сыщик», подарки за каждый вопрос автору - календарь на 2022 год с эксклюзивным дизайном.

Посетителям в новогоднем образе вручат бесплатную книгу от издательства «Росмэн». Также планируются общение с авторами, автографы и совместная фотосессия.

Всех желающих ждут по адресу: ст. м. «Киевская», пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город».

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