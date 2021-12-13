РИАМО - 13 дек. В столице запустили чат-бота на основе искусственного интеллекта, который поможет передать жалобы на самочувствие при записи на прием к лору. Кроме того, такой же чат-бот доступен при записи детей к педиатру, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В феврале этого года мы запустили цифрового помощника, который опрашивал москвичей об их жалобах на самочувствие перед приемом терапевта, а затем и перед приемом гинеколога в женских консультациях. За все время работы чат-ботом воспользовались уже почти 600 тысяч москвичей», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что теперь чат-бот будет доступен при записи к оториноларингологу и педиатру. Таким образом, благодаря чат-боту врачи еще двух специальностей смогут заранее ознакомиться с жалобами на самочувствие пациентов, тем самым сэкономив время на их сбор непосредственно на приеме, и уделить больше внимания осмотру, назначениям и лечению.

При записи к педиатру опрос для детей младше 15 лет проходят родители или опекуны, дети старше 15 лет могут записаться самостоятельно.

С момента запуска нового функционала с помощью чат-бота более 115 тысяч человек внесли свои данные о личном анамнезе в электронную медкарту. Для того чтобы воспользоваться чат-ботом, не нужно скачивать какие-либо дополнительные приложения. Необходимо просто перейти по ссылке из СМС или push-уведомления, которое придет пациенту (его родителю) после записи к врачу накануне приема. Затем необходимо в специальной форме опроса указать жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптоматику и информацию по своему состоянию. Каждый последующий вопрос зависит от ответа на предыдущий. ​

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