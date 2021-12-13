РИАМО - 13 дек. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о решении снять с повестки рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в транспорте. Заседание назначено на понедельник, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что решение о снятии законопроекта с рассмотрения было принято после анализа мнений регионов и обращений жителей страны.

Володин подчеркнул, что обратная связь позволила увидеть полную картину, замечания граждан были услышаны.

Обсуждаемый законопроект касается введения QR-кодов о вакцинации или наличии антител к Covid-19 при проезде на поездах дальнего следования и авиарейсах. На рассмотрении остается второй законопроект, затрагивающий посещение общественных мест. Оба предложения были озвучены в качестве мер для борьбы с распространением коронавируса и получили широкий общественный резонанс.

Срок действия QR‑кодов переболевших коронавирусом в РФ продлят на срок до года>>