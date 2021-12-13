РИАМО - 13 дек. В Подмосковье и столице в понедельник будет облачно, пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3 – минус 1 градус, в области — минус 6 – минус 1 градус, сообщается на сайте «Метеоновости».

Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с, атмосферное давление — 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха – порядка 80%.

Атмосферное давление в понедельник будет опускаться, но останется высоким. Кислородный режим будет благоприятным.

В целом погода в регионе в понедельник изменится: сильные морозы отступят, ожидаются осадки.

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