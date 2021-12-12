РИАМО - 12 дек. Пожарные ликвидируют возгорание в городе Видное Ленинского округа, в работах задействованы 7 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В 17:43 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в Ленинском городском округе, город Видное, Жуковский проезд.

Привлекаемые силы и средства: 2 единицы техники, 7 человек.

В случае пожара рекомендуется сохранять спокойствие, не поддаваться панике. В случае необходимости следует обращаться в Главное управление МЧС России по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 112.