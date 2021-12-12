РИАМО - 12 дек. Возгорание произошло в садовом доме в СНТ «Шанс» в деревне Ногово городского округа Клин, пожар потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Сигнал о возгорании поступил в 12:28. Пожарные потушили огонь и ликвидировали его последствия в 17:30.

При возгорании никто не пострадал. Горящий садовый дом тушили 7 человек и 2 единицы техники.

В Подмосковье за прошедшие сутки случилось 76 возгораний. Их ликвидировали 665 человек и 190 единиц техники.