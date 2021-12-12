РИАМО - 12 дек. На встречу с депутатом Госдумы Романом Терюшковым в пресс-центре технопарка «ЦАГИ», проходившую в формате «вопрос-ответ», пришли более сотни студентов из МАИ, ЖАТа, ПК «Московия», а также представителей молодежного общественного движения «Молодая гвардия» из Жуковского, а также из Люберец, Раменского, Бронниц, Котельников и Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба администрации Жуковского.

На протяжении двух часов ребята задавали вопросы. Также собравшиеся поговорили о самом технопарке и посмотрели ознакомительный видеофильм.

Следующую встречу с жителями Роман Терюшков проведет в Дзержинском 15 декабря.

Кандидат от «Единой России» Роман Терюшков в сентябре этого года победил на выборах в Госдуму по своему одномандатному округу. До этого он занимал пост министра физической культуры и спорта Московской области.