РИАМО - 12 дек. Хор Алексея Кузнецова приурочил к своему тридцатилетию большой концерт на сцене Дворца культуры им. Ю. Гагарина, своей домашней площадке, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Один из старейших вокальных коллективов Сергиева Посада выступил на сцене Большого зала ДК, а на экране по видеотрансляции вместе с ними пели коллеги и ученики руководителя коллектива, которые живут и в Казани, и в Бостоне.

30 лет хора стали частью большой музыкальной истории города, и он объединяет разных людей: они преподают в музыкальных школах округа, их можно слышать на записях группы «Любэ», под их руководством выступает хор Камерной сцены Большого театра.