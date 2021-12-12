РИАМО - 12 дек. С начала текущего года на территории Волоколамского городского округа было благоустроено 12 дворов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Подмосковье в 2021 году обновили 674 двора по программе комплексного благоустройства. Там установлено 378 новых и модернизировано 112 детских игровых площадок, выполнено устройство 2713 новых и ремонт 1407 светильников, уложено 1,5 млн кв. м асфальтового покрытия, установлено 393 новых и отремонтировано 57 информационных стендов, 2108 новых скамеек, 2097 урн, высажено 4354 деревьев и кустарников.

«На протяжении 7 лет мы ведем масштабную работу по комплексному благоустройству дворов. Всего за это время облагородили порядка 9 тыс. дворовых территорий. В рамках данной работы во дворах были отремонтированы и установлены новые детские игровые площадки, освещение, лавочки, урны, информационные стенды, проведено озеленение», - отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В 2022 году в Подмосковье планируется благоустройство 1347 дворовых территорий. Адресный перечень дворов, на которых запланировано проведение работ, сформирован органами местного самоуправления из двух источников на паритетных началах: по итогам голосования жителей на портале «Добродел» и на основании личных обращений граждан в местную администрацию.

«Благоустройство двора – одна из приоритетных программ нацпроекта «Жилье и городская среда». Комфортная городская среда для любого жителя начинается с малого – удобных скамеек, работающих фонарей, ухоженного двора. Поэтому в нашем регионе вопрос благоустройства дворовых территорий является одним из приоритетных», – добавил Хайкин.