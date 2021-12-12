РИАМО - 12 дек. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков вручил паспорта гражданина Российской Федерации юным жителям, сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественную церемонию приурочили ко Дню Конституции.

Свой главный документ — паспорт гражданина России получили 7 молодых людей, проживающих в городском округе Красногорск.

«Ребята достигли того возраста, когда многие решения им придется принимать самостоятельно. Надеюсь, что, несмотря на взросление, они будут прислушиваться и к мнению людей, подаривших им жизнь», - отметил руководитель муниципалитета.

После вручения Волков пообщался с юношами и девушками, а также их родителями. Он выслушал пожелания по улучшению инфраструктуры Красногорска.

День Конституции в РФ празднуют 12 декабря. Он был установлен в 1994 году и приурочен к принятию главного закона страны в 1993 году.