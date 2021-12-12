РИАМО - 12 дек. На неделе с 6 по 8 декабря в Волоколамском отделении переливания крови проходила донорская акция «Помочь без лишних слов». Любой желающий мог стать донором, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

За три дня кровь сдали 33 человека, 5 из них сдавали кровь впервые. Среди доноров были студенты Зооветтехникума и Красногорского колледжа, а также жители Волоколамского округа и городского округа Истра.

Всем донорам были вручены сертификаты и сладкие подарки. На этой неделе в рамках донорской акции удалось собрать около 14 л крови.

Отделение переливания крови принимает доноров еженедельно с понедельника по среду, с 08:00 до 12:00.

Донорская кровь необходима для помощи тем, кто нуждается в переливании. Речь идет о пациентах, попавших в дорожные аварии, о тех, у кого произошла сильная кровопотеря, или о людях с ожогами, травмами, онкологией, заболеваниями крови и другими болезнями.