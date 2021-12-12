РИАМО - 12 дек. Пожар случился в квартире на улице Братьев Гаражанкиных в Красногорске, возгорание потушили, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 15:58 в воскресенье. Ликвидировали последствия возгорания в 16:25. При пожаре никто не пострадал.

Горящую квартиру тушили 16 человек и 4 единицы техники.

Жителям Подмосковья напомнили, что при возникновении ЧП следует звонить по телефону доверия 8-498-505-41-70, а еще по телефону спасения «112».

На территории Московской области за прошедшие сутки случилось 76 пожаров. Их ликвидировали 665 человек и 190 единиц техники.